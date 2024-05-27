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Без вести пропавшие — 5 человек: полиция ищет видео, снятое у Эпицентра

Происшествия 08:45   27.05.2024
Оксана Горун
Без вести пропавшие — 5 человек: полиция ищет видео, снятое у Эпицентра Фото: Олег Синегубов

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к харьковчанам, которые сняли на видео или просто видели «прилет» по гипермаркету, с просьбой предоставить свидетельства и видеоматериалы.

«Из-под завалов извлечены 14 тел погибших, в том числе тело 12-летней девочки, которая пришла в магазин с мамой. Еще 44 человека травмированы. Все гражданские. Считаются без вести пропавшими пять человек. Аварийно-поисковые работы еще продолжаются», — сообщил о событиях на пепелище «Эпицентра» начальник ГУНП утром 27 мая.

Он отметил, что на месте продолжают работать следователи и криминалисты, чтобы установить личности погибших.

«Мы обращаемся к свидетелям этого преступления, к тем, кто видел или снял российский теракт против мирного населения, с просьбой обратиться в полицию и предоставить имеющиеся в наличии свидетельства или видеоматериалы. Каждое свидетельство, каждый кадр будут приобщены к материалам уголовного производства и станут весомым доказательством очередного преступления российских военных. Убийцы из рф не избегнут наказания», — подчеркнул Тимошко.

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Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к харьковчанам, которые сняли на видео или просто видели «прилет» по гипермаркету, с просьбой предоставить свидетельства и видеоматериалы".