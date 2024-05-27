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Координатор ООН на руинах «Эпицентра» заявила о нарушении международного права

Мир 07:54   27.05.2024
Оксана Горун
Координатор ООН на руинах «Эпицентра» заявила о нарушении международного права Фото: пресс-служба ХГС

Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун 26 мая побывала в Харькове. В частности — на местах последних «прилетов»: руинах гипермаркета «Эпицентр» на Салтовке и у разрушенного здания в центре, где было отделение «Новой почты».

«Мэр Игорь Терехов и Дениз Браун посетили места, по которым враг нанес удары 25 мая, — строительный гипермаркет и центральную часть города. Они почтили память погибших в результате обстрелов и возложили на месте трагедии цветы», — сообщила о визите пресс-служба Харьковского горсовета.

Дениз Браун из ООН и Терехов
Фото: пресс-служба ХГС

В мэрии процитировали заявление представительницы ООН по поводу очередных актов российского террора.

«Это полностью нарушает международное гуманитарное право. Люди, которые были вчера (25 мая — Ред.) этом гипермаркете, не имели никакого отношения к войне. Нам нужно защитить мирное население Украины», – сказала Дениз Браун.

Дениз Браун из ООН и Терехов 2
Фото: пресс-служба ХГС

Терехов же отметил, что помочь «защищать мирное население Украины» могут современные системы ПВО.

«Самое главное – закрыть небо над Харьковом. Если у нас нет самой современной ПВО, такие трагедии будут повторяться. Я рассчитываю, что Дениз Браун донесет до наших международных партнеров, что Харьков нуждается в защите», — отметил мэр Харькова.

Эпицентр после ракетного удара по Харькову
Фото: пресс-служба ХГС

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 07:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун 26 мая побывала в Харькове. В частности — на местах последних «прилетов»: руинах гипермаркета «Эпицентр» на Салтовке и у разрушенного здания в центре, где было отделение «Новой почты»".