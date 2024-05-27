Координаторка ООН на руїнах Епіцентру заявила про порушення міжнародного права
Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун 26 травня відвідала Харків. Зокрема побувала на місцях останніх “прильотів”: руїнах гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці та біля зруйнованої будівлі в центрі, де було відділення “Нової пошти”.
“Міський голова Ігор Терехов та Деніз Браун відвідали місця, по яких ворог завдав ударів 25 травня, – будівельний гіпермаркет та центральну частину міста. Вони вшанували пам’ять загиблих внаслідок обстрілів та поклали на місці вчорашньої трагедії квіти”, – повідомила про візит пресслужба Харківської міськради.
У мерії процитували заяву представниці ООН щодо чергових актів російського терору.
“Це повністю порушує міжнародне гуманітарне право. Люди, які були вчора (25 травня) в цьому гіпермаркеті, не мали жодного відношення до війни. Нам потрібно захистити мирне населення України”, – сказала Деніз Браун.
Терехов зазначив, що допомогти “захищати мирне населення України” можуть сучасні системи ППО.
“Найголовніше – закрити небо над Харковом. Якщо ми не матимемо найсучаснішої ППО, такі трагедії повторюватимуться. Я розраховую, що Деніз Браун донесе до наших міжнародних партнерів, що Харків потребує захисту”, – зазначив мер Харкова.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, ООН, терехов, удар, эпицентр;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун 26 травня відвідала Харків. Зокрема побувала на місцях останніх “прильотів”: руїнах гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці та біля зруйнованої будівлі в центрі, де було відділення “Нової пошти”".