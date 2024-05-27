«Эпицентр» поможет семьям погибших и пострадавших в Харькове
«Эпицентр» возьмет на себя похоронные расходы и будет выплачивать пособия детям погибших сотрудников в Харькове, сообщила компания на своей странице в Фейсбуке.
“Наши сердца разбиты этой ужасающей трагедией. Впрочем, наша боль и грусть не сравнимы со скорбью тех, кто потерял близких. Мы предоставим помощь семьям погибших и пострадавших во время вражеского удара по «Эпицентру» в Харькове. Молимся о душах погибших и просим Господа помочь раненым быстрее выздороветь”, — отметила PR-директор компании Эпицентр Юлия Чудновец.
Компания поблагодарила сотрудников, которые, несмотря на угрозу своей жизни, помогали вывести людей из горящего здания, спасателей, пожарных и правоохранителей.
«Семьи всех погибших во время вражеского удара по торговому центру получат по 1 млн грн. Все расходы на погребение компания возьмет на себя. Семьям, где остаются несовершеннолетние дети, «Эпицентр» будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц до достижения 18 лет. Всем пострадавшим будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы расходы по лечению и реабилитации», — отметили в компании.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Сейчас известно о 18 погибших и 48 пострадавших. По данным облпрокуратуры, опознаны 13 жертв, среди них десять работников гипермаркета и трое посетителей. Пять человек числятся пропавшими без вести, из них четверо работников ТЦ.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 21:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Эпицентр» возьмет на себя похоронные расходы и будет выплачивать пособия детям погибших сотрудников в Харькове, сообщила компания на своей странице в Фейсбуке.".