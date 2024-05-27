«Епіцентр» допоможе родинам загиблих і постраждалих у Харкові
«Епіцентр» візьме на себе похоронні витрати та виплачуватиме допомогу дітям загиблих співробітників у Харкові, повідомила компанія на своїй сторінці у Фейсбуці.
“Наші серця розбиті цією жахливою трагедією. Сьогоднішній день об’явлено днем жалоби по всій групі компаній. Утім, наш біль та сум не порівняти зі скорботою тих, хто втратив близьких. Ми надамо допомогу родинам тих, хто загинув та постраждав під час ворожого удару по Епіцентру в Харкові. Молимося за душі загиблих та просимо Господа допомогти пораненим швидше одужати”, – зазначила PR-директор компанії Епіцентр Юлія Чудновець.
Компанія подякувала співробітникам, які попри загрозу своєму життю допомагали вивести людей з будівлі, що палає, рятувальникам, пожежникам і правоохоронцям.
«Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 млн грн. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім’ям, де залишаються неповнолітні діти, «Епіцентр» виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років. Усім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію», – зазначили в компанії.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Наразі відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. За даними облпрокуратури, встановлені особи 13 жертв – це десять працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, з них четверо працівників ТЦ.
Читайте також: “Жертв могло бути набагато більше”: по Епіцентру в Харкові били трьома УМПБ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Епіцентр» допоможе родинам загиблих і постраждалих у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 21:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Епіцентр» візьме на себе похоронні витрати та виплачуватиме допомогу дітям загиблих співробітників у Харкові, повідомила компанія на своїй сторінці у Фейсбуці.".