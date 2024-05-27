«Епіцентр» допоможе родинам загиблих і постраждалих у Харкові

«Епіцентр» візьме на себе похоронні витрати та виплачуватиме допомогу дітям загиблих співробітників у Харкові, повідомила компанія на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Наші серця розбиті цією жахливою трагедією. Сьогоднішній день об’явлено днем жалоби по всій групі компаній. Утім, наш біль та сум не порівняти зі скорботою тих, хто втратив близьких. Ми надамо допомогу родинам тих, хто загинув та постраждав під час ворожого удару по Епіцентру в Харкові. Молимося за душі загиблих та просимо Господа допомогти пораненим швидше одужати”, – зазначила PR-директор компанії Епіцентр Юлія Чудновець.

Компанія подякувала співробітникам, які попри загрозу своєму життю допомагали вивести людей з будівлі, що палає, рятувальникам, пожежникам і правоохоронцям.

«Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 млн грн. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім’ям, де залишаються неповнолітні діти, «Епіцентр» виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років. Усім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Наразі відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. За даними облпрокуратури, встановлені особи 13 жертв – це десять працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, з них четверо працівників ТЦ.