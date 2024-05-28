Не дочекався тата: в Харкові ідентифікували тіло батька хлопця, який здав ДНК

У Харкові ідентифікували вже 16 із 17 тіл загиблих, яких виявили на руїнах гіпермаркету “Епіцентр”, повідомили в поліції.

“Станом на 6 годину ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи продовжуються”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зокрема, серед загиблих ідентифікували 38-річного співробітника “Епіцентру” Олександра. Це стало можливим завдяки тому, що його 8-річний син Михайло здав зразки ДНК.

“Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика. Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка”, – повідомили подробиці в ГУНП.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. Ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.