Як у Харкові миттєво дізнаються, куди прилетіло: секрет розкрили айтівці

Ситуаційний центр, який цьогоріч з’явився в Харкові, дозволив збільшити швидкість реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, зокрема на “прильоти”, зі звичайної до миттєвої, підкреслила в коментарі журналістам виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Раніше дванадцять IT-компаній спільноти зібрали для Ситуаційного центру 630 тисяч гривень. На ці кошти придбали вісім камер, які забезпечують відеоогляд на 360 градусів. Зараз, за словами Шаповал, айтівці перебувають у контакті з екстреними службами й допомагають їм, якщо виникає така потреба. У цілому Шаповал високо оцінює рівень міських фахівців, які розгортали систему і тепер її супроводжують.

“Це для нас, мабуть, один з найбільш знакових проєктів, – говорить Шаповал, – бо, дійсно, дуже важко було знайти обладнання, яке б відповідало вимогам. Далі його під замовлення спеціально під нас виробляли. Потім його везли, певним чином монтували. Тепер наші всі служби – військові, ДСНС, медики та поліцейські – мають очі. Як тільки відбувається “приліт”, вони це одразу бачать. Можуть відреагувати, відправити стільки нарядів, скільки потрібно. Це насправді рятує життя”.

Виконавча директорка Kharkiv IT Cluster нагадала, що розміщується Ситуаційний центр у захисній споруді.

“Це цілий комплекс, який неможливо якимось чином перехопити чи вимкнути одразу. Децентралізований комплекс, який дозволяє забезпечувати відеоспостереження, передання інформації. За будь-яких погодних умов він працює, з великим кутом огляду і з дуже великою деталізацією. Тобто панорамно видно, людей не видно. Якщо хтось піклується про своє приватне життя, то можна не переживати: людей не видно, що вони роблять – не видно, але видно, яким чином і де відбуваються надзвичайні ситуації. До речі, визначаються ж не тільки “прильоти”, бувають пожежі, різні інші ситуації”, – пояснила Шаповал.

Вона відзначила, що раніше екстрені служби орієнтувалися здебільшого на дзвінки людей і могло бути й таке, що інформації від мешканців не було по пів години.

“Харків дуже велике місто. Плюс коли прилітало по промисловій зоні, по лісосмугах чи по інших не густо населених районах, виникало питання: “Куди?” Тепер не виникає питання. Тобто швидкість реакції стала майже миттєвою. Це допомагає, це вже врятувало дуже велику кількість людей”, – наголошує Шаповал.

Нагадаємо, про створення Ситуаційного центру у Харкові повідомили на початку 2024 року. У мерії коментували, що в ньому цілодобово моніторять та аналізують оперативну обстановку, включно з воєнними загрозами. Саме дані центру планували використовувати під час впровадження диференціації повітряних тривог у місті.