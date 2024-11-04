Как в Харькове мгновенно узнают, куда прилетело: секрет раскрыли айтишники

Ситуационный центр, который в этом году появился в Харькове, позволил увеличить скорость реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации, в частности на «прилеты», с обычной до мгновенной, подчеркнула в комментарии журналистам исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Ранее двенадцать IT-компаний сообщества собрали для Ситуационного центра 630 тысяч гривен. На эти средства приобрели восемь камер, которые обеспечивают видеообзор на 360 градусов. Сейчас, по словам Шаповал, айтишники находятся в контакте с экстренными службами и помогают им, если возникает такая необходимость. В целом Шаповал высоко оценивает уровень городских специалистов, которые разворачивали систему и теперь ее сопровождают.

«Это для нас, пожалуй, один из самых знаковых проектов, — говорит Шаповал, — потому что, действительно, очень трудно было найти оборудование, которое бы соответствовало требованиям. Далее его под заказ специально под нас производили. Затем его везли, определенным образом монтировали. Теперь наши все службы — военные, ГСЧС, медики и полицейские — имеют глаза. Как только происходит «прилет», они это сразу видят. Могут отреагировать, отправить столько нарядов, сколько нужно. Это на самом деле спасает жизни».

Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster напомнила, что размещается Ситуационный центр в защитном сооружении.

«Это целый комплекс, который невозможно каким-то образом перехватить или выключить сразу. Децентрализованный комплекс, который позволяет обеспечивать видеонаблюдение, передачу информации. При любых погодных условиях он работает, с большим углом обзора и с очень большой детализацией. То есть панорамно видно, людей не видно. Если кто-то заботится о своей частной жизни, то можно не переживать: людей не видно, что они делают — не видно, но видно, каким образом и где происходят чрезвычайные ситуации. Кстати, определяются же не только «прилеты», бывают пожары, разные другие ситуации», — пояснила Шаповал.

Она отметила, что ранее экстренные службы ориентировались в основном на звонки людей и могло быть и такое, что информации от жителей не было по полчаса.

«Харьков очень большой город. Плюс когда прилетало по промышленной зоне, по лесополосам или по другим не густо населенным районам, возникал вопрос: «Куда?» Теперь не возникает вопроса. То есть скорость реакции стала почти мгновенной. Это помогает, это уже спасло очень большое количество людей», — подчеркивает Шаповал.

Напомним, о создании Ситуационного центра в Харькове сообщили в начале 2024 года. В мэрии комментировали, что в нем круглосуточно мониторят и анализируют оперативную обстановку, включая угрозы военного характера. Именно данные центра планировали использовать при внедрении дифференциации воздушных тревог в городе.