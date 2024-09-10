Терехов рассказал, как службы Харькова за минуты прибывают на место «прилета»
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился, как удалось добиться такой оперативности в работе всех служб города (полиции, «скорой», спасателей и коммунальщиков).
«Мы создали такой штаб, ситуационный центр, где все соответствующие службы находятся 24/7, круглосуточно. И мы быстро реагируем. Значительно сократили время, когда приезжают на обстрелы наши специалисты, соответствующие службы, работники ГСЧС, кареты «скорой помощи», полиция, наши коммунальные службы. Для нас это очень важно, потому что время идет на секунды. Поэтому очень важно, чтобы наши службы как можно быстрее были на месте прилетов и спасали жизнь людей», — поделился мэр Харькова.
Ранее в мэрии сообщали, что ситуационный центр в Харькове круглосуточно мониторит и анализирует оперативную обстановку, включая угрозы военного характера. Именно его данные планируют задействовать при внедрении дифференциации воздушных тревог в городе. О строительстве ситуационного центра сообщили в начале 2024 года.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился, как удалось добиться такой оперативности в работе всех служб города (полиции, «скорой», спасателей и коммунальщиков)".