Из-за удара по Харькову пострадали 30 частных домов и ЛЭП: мэр о ликвидации
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что накануне удар российской авиабомбы по Харькову пришелся по частному сектору в Киевском районе. Коммунальщики работают над восстановлением.
«Вчера утром был обстрелян Киевский район города Харькова. К счастью, никто не пострадал, но разрушен полностью частный дом. Более 30 частных домов испытали определенные разрушения, и сегодня мы работаем вместе с нашими коммунальными службами над восстановлением всего. Кроме этого, пострадала ЛЭП и часть города была без электроснабжения. Но где-то в середине дня уже электроснабжение было возобновлено. И сейчас все районы города Харькова – со светом», — сказал Терехов.
Он напомнил, что в период с 30 августа по 2 сентября в Харькове из-за мощных российских обстрелов погибли 11 человек, в том числе девушка 14 лет, 20-летняя художница и 21-летний фельдшер «скорой».
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Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи 9 сентября. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, ликвидация, новости Харькова, обстрел, разрушения, руйнування, терехов;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что накануне удар российской авиабомбы по Харькову пришелся по частному сектору в Киевском районе. Коммунальщики работают над восстановлением".