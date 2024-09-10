Из-за удара по Харькову пострадали 30 частных домов и ЛЭП: мэр о ликвидации

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что накануне удар российской авиабомбы по Харькову пришелся по частному сектору в Киевском районе. Коммунальщики работают над восстановлением.

«Вчера утром был обстрелян Киевский район города Харькова. К счастью, никто не пострадал, но разрушен полностью частный дом. Более 30 частных домов испытали определенные разрушения, и сегодня мы работаем вместе с нашими коммунальными службами над восстановлением всего. Кроме этого, пострадала ЛЭП и часть города была без электроснабжения. Но где-то в середине дня уже электроснабжение было возобновлено. И сейчас все районы города Харькова – со светом», — сказал Терехов.

Он напомнил, что в период с 30 августа по 2 сентября в Харькове из-за мощных российских обстрелов погибли 11 человек, в том числе девушка 14 лет, 20-летняя художница и 21-летний фельдшер «скорой».

Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи 9 сентября. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.