Через удар по Харкову постраждали 30 будинків та ЛЕП: мер про ліквідацію

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що напередодні удар російської авіабомби по Харкову припав по приватному сектору в Київському районі. Комунальники працюють над відновленням.

“Вчора зранку був обстріляний Київський район міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, але зруйновано повністю приватний будинок. Більше, ніж 30 приватних будинків зазнали певної руйнації, й сьогодні ми працюємо разом із нашими комунальними службами над відновленням усього. Крім цього, постраждала ЛЕП, і частина міста була без електропостачання. Але десь у середині дня вже електропостачання було відновлено. І зараз усі райони міста Харкова – з освітленням”, – сказав Ігор Терехов.

Він нагадав, що в період з 30 серпня по 2 вересня в Харкові через потужні російські обстріли загинули 11 людей, у тому числі дівчина 14 років, 20-річна художниця і 21-річний фельдшер “швидкої”.

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі 9 вересня. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.