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Синєгубов про нічні удари КАБами: прилетіло по Харкову та передмістю

Події 06:57   09.09.2024
Оксана Горун
Синєгубов про нічні удари КАБами: прилетіло по Харкову та передмістю

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: КАБами вночі армія РФ вдарила не лише по обласному центру, а й по Малоданилівській громаді.

О 03:01 окупанти вдарили КАБом по Київському району Харкова. Відбулося загоряння гаража та чагарників. Без постраждалих. Ще одне влучання зафіксували у Малоданилівській громаді. Пошкоджено чотири приватних будинки. Постраждалих немає“, – повідомив Синєгубов вранці 9 вересня.

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 06:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: КАБами вночі армія РФ вдарила не лише по обласному центру, а й по Малоданилівській громаді".