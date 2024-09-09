Синєгубов про нічні удари КАБами: прилетіло по Харкову та передмістю

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: КАБами вночі армія РФ вдарила не лише по обласному центру, а й по Малоданилівській громаді.

“О 03:01 окупанти вдарили КАБом по Київському району Харкова. Відбулося загоряння гаража та чагарників. Без постраждалих. Ще одне влучання зафіксували у Малоданилівській громаді. Пошкоджено чотири приватних будинки. Постраждалих немає“, – повідомив Синєгубов вранці 9 вересня.

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв.