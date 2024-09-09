Синєгубов про нічні удари КАБами: прилетіло по Харкову та передмістю
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: КАБами вночі армія РФ вдарила не лише по обласному центру, а й по Малоданилівській громаді.
“О 03:01 окупанти вдарили КАБом по Київському району Харкова. Відбулося загоряння гаража та чагарників. Без постраждалих. Ще одне влучання зафіксували у Малоданилівській громаді. Пошкоджено чотири приватних будинки. Постраждалих немає“, – повідомив Синєгубов вранці 9 вересня.
Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, кабы, малая даниловка, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 06:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: КАБами вночі армія РФ вдарила не лише по обласному центру, а й по Малоданилівській громаді".