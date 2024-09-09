Вибухи в Харкові пролунали вночі, вдарили КАБами: Терехов про наслідки

Вибухи чули в Харкові близько третьої години ночі 9 вересня.

Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що в напрямку міста летить російська керована авіабомба.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: за попередніми даними, по місту завдали кількох ударів КАБами. На місці одного з “прильотів” виникла пожежа.

“Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події”, – написав Терехов слідом.