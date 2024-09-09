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Вибухи в Харкові пролунали вночі, вдарили КАБами: Терехов про наслідки

Події 06:47   09.09.2024
Оксана Горун
Вибухи в Харкові пролунали вночі, вдарили КАБами: Терехов про наслідки

Вибухи чули в Харкові близько третьої години ночі 9 вересня.

Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що в напрямку міста летить російська керована авіабомба.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: за попередніми даними, по місту завдали кількох ударів КАБами. На місці одного з “прильотів” виникла пожежа.

“Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події”, – написав Терехов слідом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 06:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чули в Харкові близько третьої години ночі 9 вересня".