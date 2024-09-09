Взрывы в Харькове прогремели ночью, ударили КАБами: Терехов о последствиях
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Взрывы слышали в Харькове около трех часов ночи 9 сентября.
Перед взрывами начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в направлении города летит российская корректируемая авиабомба.
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: по предварительным данным, по городу нанесли несколько ударов КАБами. На месте одного из «прилетов» возник пожар.
«В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия», — написал Терехов следом.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 06:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове около трех часов ночи 9 сентября".