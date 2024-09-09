Взрывы в Харькове прогремели ночью, ударили КАБами: Терехов о последствиях

Взрывы слышали в Харькове около трех часов ночи 9 сентября.

Перед взрывами начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в направлении города летит российская корректируемая авиабомба.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: по предварительным данным, по городу нанесли несколько ударов КАБами. На месте одного из «прилетов» возник пожар.

«В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия», — написал Терехов следом.