Синегубов о ночных ударах КАБами: прилетело по Харькову и пригороду

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: КАБами ночью армия РФ ударила не только по областному центру, но и по Малоданиловской громаде.

«В 03:01 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району Харькова. Произошло возгорание гаража и кустарников. Без пострадавших. Еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — сообщил Синегубов утром 9 сентября.

Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв.