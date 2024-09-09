Синегубов о ночных ударах КАБами: прилетело по Харькову и пригороду
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: КАБами ночью армия РФ ударила не только по областному центру, но и по Малоданиловской громаде.
«В 03:01 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району Харькова. Произошло возгорание гаража и кустарников. Без пострадавших. Еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — сообщил Синегубов утром 9 сентября.
Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, малая даниловка, новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 06:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: КАБами ночью армия РФ ударила не только по областному центру, но и по Малоданиловской громаде".