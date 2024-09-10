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Терехов розповів, як служби Харкова за хвилини прибувають на місце “прильоту”

Події 09:53   10.09.2024
Оксана Горун
Терехов розповів, як служби Харкова за хвилини прибувають на місце “прильоту” Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону поділився, як вдалося досягти такої оперативності в роботі всіх служб міста (поліції, “швидкої”, рятувальників та комунальників).

Ми створили такий штаб – ситуаційний центр, у якому всі відповідні служби перебувають 24/7, цілодобово. І ми швидко реагуємо. Значно скоротили час, коли приїжджають на обстріли наші фахівці, відповідні служби, працівники ДСНС, карети швидкої допомоги, поліція, наші комунальні служби. Ми сьогодні працюємо 24/7. Для нас це дуже важливо, бо час іде на секунди. Тому дуже важливо, щоб наші служби якнайшвидше були на місці прольотів і рятували життя людей”, – сказав Терехов.

Раніше в мерії повідомляли, що ситуаційний центр у Харкові цілодобово моніторить та аналізує оперативну обстановку, включаючи загрози військового характеру. Саме його дані планують залучити під час впровадження диференціації повітряних тривог у місті. Про будівництво ситуаційного центру повідомили на початку 2024 року.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 09:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону поділився, як вдалося досягти такої оперативності в роботі всіх служб міста (поліції, “швидкої”, рятувальників та комунальників)".