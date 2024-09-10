Терехов розповів, як служби Харкова за хвилини прибувають на місце “прильоту”

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону поділився, як вдалося досягти такої оперативності в роботі всіх служб міста (поліції, “швидкої”, рятувальників та комунальників).

“Ми створили такий штаб – ситуаційний центр, у якому всі відповідні служби перебувають 24/7, цілодобово. І ми швидко реагуємо. Значно скоротили час, коли приїжджають на обстріли наші фахівці, відповідні служби, працівники ДСНС, карети швидкої допомоги, поліція, наші комунальні служби. Ми сьогодні працюємо 24/7. Для нас це дуже важливо, бо час іде на секунди. Тому дуже важливо, щоб наші служби якнайшвидше були на місці прольотів і рятували життя людей”, – сказав Терехов.

Раніше в мерії повідомляли, що ситуаційний центр у Харкові цілодобово моніторить та аналізує оперативну обстановку, включаючи загрози військового характеру. Саме його дані планують залучити під час впровадження диференціації повітряних тривог у місті. Про будівництво ситуаційного центру повідомили на початку 2024 року.