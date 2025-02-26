Нова тривога в Харкові: подробиці про систему, чому саме такий звук
Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких розкрив деякі «секрети» нової тривоги – як будували систему, чому обрали такий звук та скільки «команд» про загрози записали.
«У нас з Повітряними силами розроблений алгоритм, щоб було близько 10 хвилин у людини почути цей сигнал і відреагувати», – повідомив Гладких в етері «Суспільне. Студія».
Він також розповів, що проєкт почали розробляти від літа минулого року. Повністю збудували цю систему до кінця 2024-го. Працює у місті вона вже п’ятий день, і за даними мерії, тривог у Харкові стало на 40% менше у порівнянні з областю.
«Звук тривоги був вибраний невипадково саме такий, щоб він відрізнявся від старої тривоги. Оскільки, впродовж трьох років, по-перше, люди звикли до старого сигналу тривоги. Другий момент – ми всі розуміємо, що якщо ми ввели диференційовану тривогу, то для нас дуже важливо, щоб містяни реагували на цю тривогу і знали, що саме в цей час є реальна небезпека. Щодо гучності цих сирен, є необхідні вимоги і рекомендації ДСНС. Були розроблені відповідні звукові карти. Тому все, що в місті встановлено, зроблено таким чином, щоб людина у будь-якій точці могла почути тривогу», – пояснив Гладких.
Він також зазначив, що ця тривога має і мовне оповіщення.
«Тобто після сигналу тривоги йде речове сповіщення саме про тип загрози. Таких 16 команд записано і вмикаються вони відповідно до оперативної обстановки», – додали у міськраді.
Гладких сказав, що нова тривога, як і попередня, триває впродовж трьох хвилин. Це також встановлено законодавством. Крім цього, за його словами, система побудована таким чином, що чим далі людина знаходиться від сирени, тим гучніше вона її чує.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 14:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких розкрив деякі «секрети» нової тривоги.".