Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук
Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких раскрыл некоторые «секреты» новой тревоги – как строили систему, почему выбрали именно такой звук и сколько «команд» об угрозах записали.
«У нас с Воздушными силами разработан алгоритм, чтобы было около 10 минут у человека услышать этот сигнал и отреагировать», — сообщил Гладких в эфире «Суспільне. Студія».
Он также рассказал, что проект начали разрабатывать летом прошлого года. Полностью построили эту систему к концу 2024-го. Она работает в городе уже пятый день, и, по данным мэрии, в Харькове стало на 40% меньше тревог по сравнению с областью.
«Звук тревоги был выбран неслучайно именно таким, чтобы он отличался от старой тревоги. Поскольку в течение трех лет, во-первых, люди привыкли к старому сигналу тревоги. Второй момент – мы все понимаем, что если мы ввели дифференцированную тревогу, то для нас очень важно, чтобы горожане реагировали на эту тревогу и знали, что именно в это время есть реальная опасность. Относительно громкости этих сирен есть необходимые требования и рекомендации ГСЧС. Были разработаны соответствующие звуковые карты. Поэтому все, что в городе установлено, сделано таким образом, чтобы человек в любой точке мог услышать тревогу», — объяснил Гладких.
Он также отметил, что у этой тревоги есть и речевое оповещение.
«То есть после сигнала тревоги идет речевое оповещение именно о типе угрозы. Такие 16 команд записаны и включаются в соответствии с оперативной обстановкой», — добавили в горсовете.
Гладких сказал, что новая тревога, как и предыдущая, длится три минуты. Это также установлено законодательством. Кроме этого, по его словам, система построена таким образом, что чем дальше человек находится от сирены, тем громче он ее слышит.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 14:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких раскрыл некоторые «секреты» новой тревоги.".