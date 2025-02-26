Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких раскрыл некоторые «секреты» новой тревоги – как строили систему, почему выбрали именно такой звук и сколько «команд» об угрозах записали.

«У нас с Воздушными силами разработан алгоритм, чтобы было около 10 минут у человека услышать этот сигнал и отреагировать», — сообщил Гладких в эфире «Суспільне. Студія».

Он также рассказал, что проект начали разрабатывать летом прошлого года. Полностью построили эту систему к концу 2024-го. Она работает в городе уже пятый день, и, по данным мэрии, в Харькове стало на 40% меньше тревог по сравнению с областью.

«Звук тревоги был выбран неслучайно именно таким, чтобы он отличался от старой тревоги. Поскольку в течение трех лет, во-первых, люди привыкли к старому сигналу тревоги. Второй момент – мы все понимаем, что если мы ввели дифференцированную тревогу, то для нас очень важно, чтобы горожане реагировали на эту тревогу и знали, что именно в это время есть реальная опасность. Относительно громкости этих сирен есть необходимые требования и рекомендации ГСЧС. Были разработаны соответствующие звуковые карты. Поэтому все, что в городе установлено, сделано таким образом, чтобы человек в любой точке мог услышать тревогу», — объяснил Гладких.

Он также отметил, что у этой тревоги есть и речевое оповещение.

«То есть после сигнала тревоги идет речевое оповещение именно о типе угрозы. Такие 16 команд записаны и включаются в соответствии с оперативной обстановкой», — добавили в горсовете.

Гладких сказал, что новая тревога, как и предыдущая, длится три минуты. Это также установлено законодательством. Кроме этого, по его словам, система построена таким образом, что чем дальше человек находится от сирены, тем громче он ее слышит.