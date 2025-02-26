Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук

Общество 14:59   26.02.2025
Виктория Яковенко
Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук Скриншот

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких раскрыл некоторые «секреты» новой тревоги – как строили систему, почему выбрали именно такой звук и сколько «команд» об угрозах записали.

«У нас с Воздушными силами разработан алгоритм, чтобы было около 10 минут у человека услышать этот сигнал и отреагировать», — сообщил Гладких в эфире «Суспільне. Студія».

Он также рассказал, что проект начали разрабатывать летом прошлого года. Полностью построили эту систему к концу 2024-го. Она работает в городе уже пятый день, и, по данным мэрии, в Харькове стало на 40% меньше тревог по сравнению с областью.

«Звук тревоги был выбран неслучайно именно таким, чтобы он отличался от старой тревоги. Поскольку в течение трех лет, во-первых, люди привыкли к старому сигналу тревоги. Второй момент – мы все понимаем, что если мы ввели дифференцированную тревогу, то для нас очень важно, чтобы горожане реагировали на эту тревогу и знали, что именно в это время есть реальная опасность. Относительно громкости этих сирен есть необходимые требования и рекомендации ГСЧС. Были разработаны соответствующие звуковые карты. Поэтому все, что в городе установлено, сделано таким образом, чтобы человек в любой точке мог услышать тревогу», — объяснил Гладких.

Он также отметил, что у этой тревоги есть и речевое оповещение.

«То есть после сигнала тревоги идет речевое оповещение именно о типе угрозы. Такие 16 команд записаны и включаются в соответствии с оперативной обстановкой», — добавили в горсовете.

Гладких сказал, что новая тревога, как и предыдущая, длится три минуты. Это также установлено законодательством. Кроме этого, по его словам, система построена таким образом, что чем дальше человек находится от сирены, тем громче он ее слышит.

Читайте также: Мы увидели разницу – Терехов о результатах новой системы оповещения в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Прилеты» в центре и Киевском районе Харькова – фото при свете дня
«Прилеты» в центре и Киевском районе Харькова – фото при свете дня
26.02.2025, 12:35
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
26.02.2025, 07:40
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
26.02.2025, 15:05
Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук
Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук
26.02.2025, 14:59
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
26.02.2025, 06:00
Ехал с фейковыми правами и нарушил ПДД: горе-водитель попался копам в Харькове
Ехал с фейковыми правами и нарушил ПДД: горе-водитель попался копам в Харькове
26.02.2025, 15:36

Новости по теме:

11:55
В ночь на 23 февраля враг выпустил рекордное количество дронов за всю войну
17:15
Процесс уже начался — Терехов о замене старых тревог на дифференцированные
21:25
Новости Харькова — главное за 8 февраля: обстрелы, смерть капитана РФ, фронт
14:21
Новая система тревог в Харькове: когда заработает и что ждут в ближайшие дни
18:41
В Полтаве ребенок погиб из-за удара РФ по пятиэтажке: всего восемь погибших

Вы читали новость: «Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 14:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких раскрыл некоторые «секреты» новой тревоги.".