Мы увидели разницу – Терехов о результатах новой системы оповещения в Харькове

Дифференцированная система оповещения об угрозах со стороны РФ уже имеет результаты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Об этом он рассказал сегодня в эфире национального телемарафона.

«Хочу сказать, что это действительно определенный результат, потому что сегодня работает дифференцированная воздушная тревога. За четыре дня работы новой системы мы увидели разницу в показателях. За этот период тревога в области продолжалась 35 часов, в то время как в самом городе – 23 часа. Для жизнедеятельности Харькова это очень важно. Горожане могут скачать специальное мобильное приложение, чтобы знать, когда раздается сигнал воздушной тревоги именно для Харькова», — отметил мэр.