Мы увидели разницу – Терехов о результатах новой системы оповещения в Харькове
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Дифференцированная система оповещения об угрозах со стороны РФ уже имеет результаты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Об этом он рассказал сегодня в эфире национального телемарафона.
«Хочу сказать, что это действительно определенный результат, потому что сегодня работает дифференцированная воздушная тревога. За четыре дня работы новой системы мы увидели разницу в показателях. За этот период тревога в области продолжалась 35 часов, в то время как в самом городе – 23 часа. Для жизнедеятельности Харькова это очень важно. Горожане могут скачать специальное мобильное приложение, чтобы знать, когда раздается сигнал воздушной тревоги именно для Харькова», — отметил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дифференциация, Игорь Терехов, новости Харькова, тревоги;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 19:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дифференцированная система оповещения об угрозах со стороны РФ уже имеет результаты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".