Ми побачили різницю – Терехов про результати нової системи у Харкові
Диференційована система сповіщення про погрози з боку РФ вже має результати, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Про це він розповів сьогодні в етері національного телемарафону.
«Хочу сказати, що це дійсно певний результат, бо сьогодні працює Диференційована повітряна тривога. За чотири доби роботи нової системи ми побачили різницю в показниках. За цей період тривога в області тривала 35 годин, у той час як у самому місті – 23 години. Для життєдіяльності Харкова це дуже важливо. Містяни можуть завантажити спеціальний мобільний застосунок, щоб знати, коли лунає сигнал повітряної тривоги саме для Харкова», – зазначив мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, дифференциация, новини Харкова, тревоги;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 19:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диференційована система сповіщення про погрози з боку РФ вже має результати, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".