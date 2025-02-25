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Ми побачили різницю – Терехов про результати нової системи у Харкові

Суспільство 19:39   25.02.2025
Оксана Якушко
Ми побачили різницю – Терехов про результати нової системи у Харкові

Диференційована система сповіщення про погрози з боку РФ вже має результати, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про це він розповів сьогодні в етері національного телемарафону.

«Хочу сказати, що це дійсно певний результат, бо сьогодні працює Диференційована повітряна тривога. За чотири доби роботи нової системи ми побачили різницю в показниках. За цей період тривога в області тривала 35 годин, у той час як у самому місті – 23 години. Для життєдіяльності Харкова це дуже важливо. Містяни можуть завантажити спеціальний мобільний застосунок, щоб знати, коли лунає сигнал повітряної тривоги саме для Харкова», – зазначив мер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 19:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диференційована система сповіщення про погрози з боку РФ вже має результати, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".