Російська пропаганда активізувалась – СБУ звернулась з попередженням
Правоохоронці фіксують активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі. Зокрема, для вкидів ворог залучає пропагандистів, блогерів і так званих «експертів», які поширюють антиукраїнський контент.
«Зокрема, серед поширюваних тез: відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про «втрату суб’єктності» під час переговорів на міжнародній арені; розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах москви тощо», – повідомили у Службі безпеки України.
Зазначається, що ці спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті, акцентували в СБУ.
Правоохоронці нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ було відкрито майже 2,5 тисяч кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У межах цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. Суд виніс вже понад 800 вироків.
«Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників», – уточнили правоохоронці.
Тож СБУ закликає українців бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: правоохранители, предупреждение, пропаганда, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці фіксують активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі. ".