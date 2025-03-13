Російська пропаганда активізувалась – СБУ звернулась з попередженням

Правоохоронці фіксують активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі. Зокрема, для вкидів ворог залучає пропагандистів, блогерів і так званих «експертів», які поширюють антиукраїнський контент.

«Зокрема, серед поширюваних тез: відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про «втрату суб’єктності» під час переговорів на міжнародній арені; розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах москви тощо», – повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що ці спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті, акцентували в СБУ.

Правоохоронці нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ було відкрито майже 2,5 тисяч кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У межах цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. Суд виніс вже понад 800 вироків.

«Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників», – уточнили правоохоронці.

Тож СБУ закликає українців бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації.