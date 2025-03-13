Российская пропаганда активизировалась – СБУ обратилась с предупреждением
Правоохранители фиксируют активизацию российских спецслужб в информационном пространстве. В частности, для вбросов враг привлекает пропагандистов, блогеров и так называемых «экспертов», распространяющих антиукраинский контент.
«В частности, среди распространяемых тезисов: отработка кремлевских нарративов о войне в Украине; акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства; информкампании против военно-политического руководства Украины; тезисы о «потере субъектности» при переговорах на международной арене; распространение упадочных настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, которые действительно работают в интересах москвы и т.д.», — сообщили в Службе безопасности Украины.
Эти попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте, акцентировали в СБУ.
Правоохранители напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ открыто почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов, распространявших антиукраинский контент. В рамках этих дел по разным статьям УКУ сообщено о подозрении более 1700 человек. Суд вынес уже более 800 приговоров.
«В частности, также и 162 уголовных производства, в которых объявлено о подозрении 62 пропагандистам и медийщикам. Из них 16 подозрений – по ст. 111 УКУ (государственная измена). Судами вынесено уже 10 обвинительных приговоров именно по поводу пропагандистов-медийщиков», — уточнили правоохранители.
Поэтому СБУ призывает украинцев быть бдительными: соблюдать информационную гигиену, не приобщаться к распространению российских нарративов и не реагировать на вражеские провокации.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: правоохранители, предупреждение, пропаганда, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители фиксируют активизацию российских спецслужб в информационном пространстве. ".