У РФ є певний Ленд-ліз із Китаєм – про які домовленості йдеться

Про ситуацію на Харківщині, а також тактику РФ в етері нацмарафону розповів перший заступник командира 3-ї ОШБр Кирило Беркаль.

За його словами, за останній тиждень ситуація в області дещо стабілізувалася.

“Це так іронічно, 200 (військових РФ, – ред.) ми вкладаємо в землю. Тобто пораненими, безповоротними, вбитими, от вкладаємо. Техніка зараз не так активна, але вони полюбляють китайські мотоцикли. В них, на відміну від нас, є такий собі Ленд-ліз з Китаєм, і посилають, посилають все, що тільки можна. І от вони пробують на мотоциклах влітати. А це буде велика витрата дронів. Тому що на кожний мотоцикл, як і на танк, і на БМП, ми посилаємо свого дрона. Тому треба ще більше дронів, нам ще більше активності, і всім дамо по зубах”, – акцентував військовий.

Щоб відбивати подібні атаки ворога, використовують різні види озброєння. Тільки так, зазначив Беркаль, вдається дійсно ефективно стримувати росіян.

“Тобто, якийсь вид він не має повністю займати 100% Вашого озброєння. Без стрілецької зброї взагалі ніякого бою не буде. Тому нам потрібні і FPV, і дуже потрібні волоконні в певних ситуаціях, дуже потрібні. Дуже потрібні Мавіки зі скидами, Мавіки для спостережень. Це все дуже потрібно”, – зазначив заступник командира.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”