У РФ есть определенный Ленд-лиз с Китаем – о каких договоренностях идет речь
О ситуации на Харьковщине, а также тактике РФ в эфире нацмарафона рассказал первый заместитель командира 3-й ОШБр Кирилл Беркаль.
По его словам, за последнюю неделю ситуация в области несколько стабилизировалась.
«Это так иронично, 200 (военных РФ, – ред.) мы вкладываем в землю. То есть ранеными, безвозвратными, убитыми, вот вкладываем. Техника сейчас не так активна, но они любят китайские мотоциклы. У них, в отличие от нас, есть такой себе Ленд-лиз с Китаем и посылают, посылают все, что только можно. И вот они пробуют на мотоциклах влетать. А это будет большой расход дронов. Потому что на каждый мотоцикл, как и на танк, и на БМП, мы посылаем свой дрон. Поэтому нужно еще больше дронов, нам еще больше активности, и всем дадим по зубам», – акцентировал военный.
Для того чтобы отражать подобные атаки врага, используют разные виды вооружения. Только так, отметил Беркаль, удается действительно эффективно сдерживать россиян.
«То есть, какой-либо вид, он не должен полностью занимать 100% вашего вооружения. Без стрелкового оружия вообще никакого боя не будет. Поэтому нам нужны и FPV, и очень нужны волоконные в определенных ситуациях, очень нужны. Очень нужны Мавики со сбросами, Мавики для наблюдений. Это все очень нужно», – отметил заместитель командира.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, наступ, наступление, обстрелы, рф;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 10:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковщине, а также тактике РФ в эфире нацмарафона рассказал первый заместитель командира 3-й ОШБр Кирилл Беркаль. ".