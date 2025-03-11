Якобы есть погибшие: в РФ заявили о самой массированной атаке БпЛА на Москву

Утром 11 марта российские пропагандисты начали массово заявлять об атаке БпЛА в разных областях РФ. Под ударами якобы оказалась Москва и Подмосковье.

Россияне утверждают, что ночью произошла самая массированная за все время войны атака беспилотников. Она началась около 04:00 и длилась несколько часов. Под ударами, пишет враг, оказались сразу несколько регионов Российской Федерации. Сообщения о взрывах поступали из Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Брянской и Рязанской области. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в Подмосковье сбили 74 БпЛА.

Также враг утверждает, что вследствие «прилета» в Домодедово есть погибший. Из-за падения обломков БпЛА якобы смертельные ранения получил охранник парковки на предприятии «Мираторг». Еще один человек умер в больнице, пишут в пропагандистских пабликах.

Кроме того, известно и о 18 пострадавших в Подмосковье, а также разрушенных многоэтажках вследствие ударов дронов, передают оккупанты.

Тем временем российские власти заявляют о сбитии 337 беспилотников над страной этой ночью.

А вот украинский военнослужащий Юрий Касьянов на своей странице в Facebook пишет, что произошедшее – важное событие для Украины накануне переговоров в Саудовской Аравии.

«Почему это важно? – Потому что если враг бомбит Киев, то мы должны отвечать ударом на удар. В этом жестоком мире уважают сильных, и наша способность добраться до самого логова зверя – это именно те «карты на руках», которых у нас якобы нет, и о которых говорит Трамп, принуждая Украину к позорному, унизительному и несправедливому «миру», – считает Касьянов.