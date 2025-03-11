Целый день накануне враг обстреливал Купянский район: есть разрушения и пожары

О том, где накануне прилетело и какие разрушения вследствие обстрелов возникли, сообщил утром 11 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

С 09:30 и до 14:30 враг методично бил по Купянскому району. Прилетало по Куриловке, Купянску-Узловому, Купянску, Радьковке и Осиново. В результате ударов дронов повреждены частные дома, многоэтажки, возникли и пожары.

«15:40 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела был поврежден частный дом», – пишет Синегубов.

После чего россияне вновь начали терроризировать Купянск. Под ударами в городе вновь оказались частные дома.

«10 марта 21:54 Изюмский р-н, Балаклейская громада, г. Балаклея. В результате попадания БпЛА «Герань-2″ в крышу складского помещения, повреждено здание склада, 3 трактора, сеялка, комбайн, 1 грузовой автомобиль, 2 легковых автомобиля. Пострадал 61-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.