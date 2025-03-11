Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі
Про те, де напередодні прилетіло та які руйнування внаслідок обстрілів виникли, повідомив уранці 11 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
З 09:30 і до 14:30 ворог методично бив по Куп’янському району. Прилітало по Курилівці, Куп’янську-Вузловому, Куп’янську, Радьківці та Осиновому. Внаслідок ударів дронів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, виникли й пожежі.
“15:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок”, – пише Синєгубов.
Після цього росіяни знову почали тероризувати Куп’янськ. Під ударами в місті вчергове опинилися приватні будинки.
“10 березня 21:54 – Ізюмський р-н, Балаклійська громада, м. Балаклія. Внаслідок влучання БпЛА “Герань-2″ в дах складського приміщення, пошкоджена будівля складу, 3 трактори, сіялка, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік”, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де напередодні прилетіло та які руйнування внаслідок обстрілів виникли, повідомив уранці 11 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".