Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі

Про те, де напередодні прилетіло та які руйнування внаслідок обстрілів виникли, повідомив уранці 11 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З 09:30 і до 14:30 ворог методично бив по Куп’янському району. Прилітало по Курилівці, Куп’янську-Вузловому, Куп’янську, Радьківці та Осиновому. Внаслідок ударів дронів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, виникли й пожежі.

“15:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок”, – пише Синєгубов.

Після цього росіяни знову почали тероризувати Куп’янськ. Під ударами в місті вчергове опинилися приватні будинки.

“10 березня 21:54 – Ізюмський р-н, Балаклійська громада, м. Балаклія. Внаслідок влучання БпЛА “Герань-2″ в дах складського приміщення, пошкоджена будівля складу, 3 трактори, сіялка, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік”, – додав начальник ХОВА.