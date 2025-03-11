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Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі

Події 08:45   11.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Про те, де напередодні прилетіло та які руйнування внаслідок обстрілів виникли, повідомив уранці 11 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З 09:30 і до 14:30 ворог методично бив по Куп’янському району. Прилітало по Курилівці, Куп’янську-Вузловому, Куп’янську, Радьківці та Осиновому. Внаслідок ударів дронів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, виникли й пожежі.

“15:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок”, – пише Синєгубов.

Обстріл Куп'янська 10 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Після цього росіяни знову почали тероризувати Куп’янськ. Під ударами в місті вчергове опинилися приватні будинки.

Обстріл Куп'янська 10 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

“10 березня 21:54 – Ізюмський р-н, Балаклійська громада, м. Балаклія. Внаслідок влучання БпЛА “Герань-2″ в дах складського приміщення, пошкоджена будівля складу, 3 трактори, сіялка, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де напередодні прилетіло та які руйнування внаслідок обстрілів виникли, повідомив уранці 11 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".