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Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували

Україна 08:26   11.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували

Про те, де російські війська намагалися наступати на Харківщині, розповіли вранці у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни наступали шість разів у районі Вовчанська. А на Куп’янському – зафіксували чотири атаки окупантів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Лозової, Петропавлівки та Загризового”, – уточнили у ГШ.

Також протягом доби ворог скинув авіабомби на Борову, Козачу Лопань, Прудянку, Слатине та Вовчанські Хутори.

Втрати ворога, за даними Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 08:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де російські війська намагалися наступати на Харківщині, розповіли вранці у Генштабі ЗСУ.".