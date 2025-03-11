Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували
Про те, де російські війська намагалися наступати на Харківщині, розповіли вранці у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни наступали шість разів у районі Вовчанська. А на Куп’янському – зафіксували чотири атаки окупантів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Лозової, Петропавлівки та Загризового”, – уточнили у ГШ.
Також протягом доби ворог скинув авіабомби на Борову, Козачу Лопань, Прудянку, Слатине та Вовчанські Хутори.
Втрати ворога, за даними Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де російські війська намагалися наступати на Харківщині, розповіли вранці у Генштабі ЗСУ.".