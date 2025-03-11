Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували

Про те, де російські війська намагалися наступати на Харківщині, розповіли вранці у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни наступали шість разів у районі Вовчанська. А на Куп’янському – зафіксували чотири атаки окупантів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Лозової, Петропавлівки та Загризового”, – уточнили у ГШ.

Також протягом доби ворог скинув авіабомби на Борову, Козачу Лопань, Прудянку, Слатине та Вовчанські Хутори.

Втрати ворога, за даними Генштабу, наразі такі: