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Десять штурмов РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – где атаковали

Украина 08:26   11.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять штурмов РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – где атаковали

О том, где российские войска пытались наступать на Харьковщине, рассказали утром в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении россияне наступали шесть раз в районе Волчанска. А на Купянском – зафиксировали четыре атаки оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также в течение суток враг сбросил авиабомбы на Боровую, Казачью Лопань, Прудянку, Слатино и Волчанские Хутора.

Потери врага, по данным Генштаба, на данный момент следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 08:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где российские войска пытались наступать на Харьковщине, рассказали утром в Генштабе ВСУ.".