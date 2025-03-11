Десять штурмов РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – где атаковали
О том, где российские войска пытались наступать на Харьковщине, рассказали утром в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении россияне наступали шесть раз в районе Волчанска. А на Купянском – зафиксировали четыре атаки оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также в течение суток враг сбросил авиабомбы на Боровую, Казачью Лопань, Прудянку, Слатино и Волчанские Хутора.
Потери врага, по данным Генштаба, на данный момент следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где российские войска пытались наступать на Харьковщине, рассказали утром в Генштабе ВСУ.".