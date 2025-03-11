Десять штурмов РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – где атаковали

О том, где российские войска пытались наступать на Харьковщине, рассказали утром в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении россияне наступали шесть раз в районе Волчанска. А на Купянском – зафиксировали четыре атаки оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также в течение суток враг сбросил авиабомбы на Боровую, Казачью Лопань, Прудянку, Слатино и Волчанские Хутора.

Потери врага, по данным Генштаба, на данный момент следующие: