Нібито є загиблі: у РФ заявили про наймасовішу атаку БпЛА на Москву
Вранці 11 березня російські пропагандисти почали масово заявляти про атаку БпЛА у різних областях РФ. Під ударами нібито опинилася Москва та Підмосков’я.
Росіяни стверджують, що вночі відбулася наймасовіша за весь час війни атака безпілотників. Вона розпочалася близько 04:00 та тривала кілька годин. Під ударами, пише ворог, опинилися одразу кілька регіонів Російської Федерації. Повідомлення про вибухи надходили з Курської, Бєлгородської, Орловської, Липецької, Брянської та Рязанської області. А мер Москви Сергій Собянін заявив, що лише у Підмосков’ї збили 74 БпЛА.
Також ворог стверджує, що внаслідок “прильоту” по Домодєдово є загиблий. Через падіння уламків БпЛА нібито смертельні поранення отримав охоронець паркування на підприємстві “Міраторг”. Ще одна людина померла в лікарні, пишуть у пропагандистських пабліках.
Крім того, відомо і про 18 постраждалих у Підмосковʼї, а також зруйновані багатоповерхівки внаслідок ударів дронів, передають окупанти.
Тим часом російська влада заявляє про збиття 337 безпілотників над країною цієї ночі.
А ось український військовослужбовець Юрій Касьянов на своїй сторінці у фейсбук пише, що така подія – вкрай важлива для України напередодні переговорів у Саудівській Аравії.
“Чому це важливо? – Тому що якщо ворог бомбить Київ, то ми маємо відповідати ударом на удар. У цьому жорстокому світі поважають сильних, і наша здатність дістатися до самого лігва звіра – це саме ті «карти на руках», яких у нас нібито немає, і про які говорить Трамп, примушуючи Україну до ганебного, принизливого і несправедливого “миру”, – вважає Касьянов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 09:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 березня російські пропагандисти почали масово заявляти про атаку БпЛА у різних областях РФ. Під ударами нібито опинилася Москва та Підмосков’я.".