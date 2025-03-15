Чем Китай помог РФ, рассказали военные на Харьковщине: обзор фронта

Российский плацдарм на правом берегу Оскола расширяется в странном направлении. Третья ОШБр заявила о «китайском Лэнд-лизе» у россиян. На фоне переговоров о мире СБУ предупредила про активизацию российской пропаганды. В Харькове «не поделили» дифференцированную тревогу. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

40 атак в сутки зафиксировал Генштаб ВСУ на Купянском направлении 11 марта. Защитники не информировали о причинах обострения. Радикальных изменений на линии фронта из-за него не произошло. Этому всплеску штурмов предшествовало выбивание оккупантов из плацдарма вблизи села Синьковка. Аналитики DeepState отметили успех СОУ на этом участке фронта и обозначили часть территории как освобожденную. Это косвенно подтвердили и российские источники. Институт изучения войны процитировал вражеского блогера, который признал, что российская оборонная линия на участке у Синьковки – хрупкая и недостаточно укомплектованная. На правом берегу Оскола тем временем кафиры пытаются расширять свой плацдарм, однако идут не к Купянску, а в сторону собственной границы в районе Фиголовки.

Наступают «куда могут»

Странное движение россиян, не совпадающее с намерением окружать Купянск, отметили аналитики «Информационного сопротивления». Оккупанты расширяют зону контроля между Фиголовкой и Новомлынском. В СОУ подтвердили: врагу удалось перебросить на правый берег Оскола определенное количество технических средств. Для этого воспользовались морозами, когда реку сковало достаточно крепким льдом. Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в обзоре 13 марта отметил, что значительных успехов оккупантам по ту сторону реки достичь не удается. Россияне до сих пор не могут занять Западное и Двуречную. Больше того, СОУ удалось полностью оттеснить захватчиков к востоку от трассы Двуречная-Купянск. Так что единственным сомнительным успехом русского войска за последнее время стало то же продвижение на расстояние около километра севернее Фиголовки – в сторону государственной границы.

На фоне разговоров о перемирии активизировались российские ботофермы

По данным СБУ, вражеские пропагандисты, блогеры и так называемые «эксперты» на фоне проводимых США с Украиной и РФ переговоров распространяют тезисы о «потере субъектности» Украиной и упадочном настроении. Цель россиян – расшатать общественно-политическую обстановку в Украине, исказить данные о ситуации на фронте и создать иллюзию протестных настроений. Граждан призывают быть бдительными, соблюдать информационную гигиену и не реагировать на вражеские провокации.

Китайский «Ленд-лиз» для России заметила 3 ​​ОШБр

Третья штурмовая бригада ВСУ, воюющая на Боровском направлении Харьковщины, обнаружила, чем Китай помогает РФ. И это не военная техника. В частности, военные отмечают китайские мотоциклы.

В Харькове «не поделили» дифференцированную тревогу

Дифференцированная тревога, заработавшая в Харькове, остается темой дискуссии между ХОВА и мэрией. Как рассказали в горсовете, за 2,5 недели работы система показала свою эффективность. Говорят: количество тревог в Харькове уменьшилось за этот период на 35 часов. На этом фоне в харьковских Telegram-каналах распространили аудиозапись речи Синегубова, где он объяснял, что та тревога, которую включили в Харькове, не является действительно дифференцированной. Впоследствии он объяснил: говорил об усовершенствовании подачи сигнала по разным районам города Харькова. Чтобы отдельно срабатывали сирены в Холодногорском, Новобаварском и других районах. Сейчас такой дифференциации нет, но реализовать ее – общая задача с Генштабом, ГСЧС и другими службами. В мэрии прокомментировали: то, о чем говорит начальник ХОВА, юридически не предусмотрено. Районы Харькова не являются отдельными административно-территориальными единицами, объяснил в комментарии МГ «Объектив» директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких.