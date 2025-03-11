Резкое обострение на Купянском направлении: 40 атак насчитал Генштаб

Резкая активизация российских оккупантов произошла на Купянском направлении. По данным ГШ, пять боев еще продолжаются.

«На Купянском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, в настоящее время продолжается пять боестолкновений», — сообщили в сводке Генштаба на 16:00 11 марта.

40 атак на Купянском направлении — это пятая часть всех боев, которые произошли на фронте с начала суток (всего их зафиксировали 202).

«На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное», — проинформировал ГШ.