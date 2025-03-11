Резкое обострение на Купянском направлении: 40 атак насчитал Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Резкая активизация российских оккупантов произошла на Купянском направлении. По данным ГШ, пять боев еще продолжаются.
«На Купянском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, в настоящее время продолжается пять боестолкновений», — сообщили в сводке Генштаба на 16:00 11 марта.
40 атак на Купянском направлении — это пятая часть всех боев, которые произошли на фронте с начала суток (всего их зафиксировали 202).
«На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное», — проинформировал ГШ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 16:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Резкая активизация российских оккупантов произошла на Купянском направлении. По данным ГШ, пять боев еще продолжаются".