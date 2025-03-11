Різке загострення на Куп’янському напрямку: 40 атак нарахував Генштаб

Різка активізація російських окупантів відбулася на Куп’янському напрямку. За даними ГШ, п’ять боїв ще продовжуються.

“На Куп’янському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції Сил оборони в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває п’ять боєзіткнень”, – повідомили у зведенні Генштабу на 16:00 11 березня.

40 атак на Куп’янському напрямку – це п’ята частина всіх боїв, що сталися на фронті з початку доби (загалом їх зафіксували 202).

“На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне”, – поінформував ГШ.