Різке загострення на Куп’янському напрямку: 40 атак нарахував Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Різка активізація російських окупантів відбулася на Куп’янському напрямку. За даними ГШ, п’ять боїв ще продовжуються.
“На Куп’янському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції Сил оборони в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває п’ять боєзіткнень”, – повідомили у зведенні Генштабу на 16:00 11 березня.
40 атак на Куп’янському напрямку – це п’ята частина всіх боїв, що сталися на фронті з початку доби (загалом їх зафіксували 202).
“На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне”, – поінформував ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 16:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різка активізація російських окупантів відбулася на Куп’янському напрямку. За даними ГШ, п’ять боїв ще продовжуються".