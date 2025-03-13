Эксперт: ВСУ усилили оборону, у РФ начались проблемы на Купянском направлении
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в своем обзоре за 13 марта рассказал, что на Купянском направлении у РФ не получается добиться каких-либо успехов.
Аналитик отметил, что уже продолжительное время оккупанты даже не могут полностью занять населенные пункты на Купянщине. Речь идет о Западном и Двуречной. По его данным, украинские защитники все еще удерживают там несколько кварталов.
«Недавний «успех» врага восточнее Фиголовки, где врагу удалось продвинуться вдоль реки Оскол на 1 км. в северном направлении, пока остается его единственным успехом на плацдарме в течение последнего времени. Более того, ряд контратакующих действий Вооруженных сил Украины в районе плацдарма позволил им полностью оттеснить противника к востоку от трассы Двуречная-Купянск в районе между Западным-Двуречной. Враг, по сути, продолжает удерживать только одну позицию на самой дороге», – акцентировал Машовец.
Кроме того, акцентировал эксперт, недавно ВСУ отрезали группировку противника между Осколом и Синьковкой. При этом россияне несут на этом участке фронта достаточно серьезные потери.
«В свою очередь, усилия 1-й танковой армии противника, из состава его группировки войск «Север», в районе села Кругляковка, где противнику удалось несколько месяцев назад прорваться к Осколу южнее Купянска, по фланговому расширению этого прорыва, очевидно, уже в течение нескольких недель также остаются пока малорезультативными», – добавил аналитик.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: аналитик, бои, Машовець, фронт, эксперт;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 09:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в своем обзоре за 13 марта рассказал, что на Купянщине у РФ не получается добиться каких-либо успехов.".