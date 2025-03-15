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Терехов ответил, чего не хватает Харькову (видео)

Общество 17:37   15.03.2025
Виктория Яковенко
Терехов ответил, чего не хватает Харькову (видео) Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что в городе фиксируют определенный дефицит кадров. Кроме этого, по его словам, Харькову не хватает покоя.

«Мы прекрасно понимаем, что идет война и раздаются тревоги, есть и обстрелы. Сегодня есть определенный дефицит у нас с кадрами. Это разные профессии. Для нас очень важны сегодня и водители, и врачи, и средний медицинский персонал», – сказал мэр.

Городской голова добавил, что сейчас в городе есть возможность трудоустраивать людей и переквалифицировать их.

«Чтобы у них были другие профессии, чем те, что имели в мирной жизни. Для того чтобы они работали в наших коммунальных предприятиях, мы с удовольствием принимаем людей, чтобы они работали в Харькове и обеспечивали жизнедеятельность нашего города», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 17:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что в городе фиксируют определенный дефицит кадров. Кроме этого, по его словам, Харькову не хватает покоя.".