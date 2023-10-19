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Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА

Общество 15:08   19.10.2023
Виктория Яковенко
Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА

По состоянию на 19 октября в Харьковской области запустили 35 котельных – это 6,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона.

По данным ХОВА, накануне заработали котельные в Высочанской, Чугуевской, Мерефянской, Слобожанской, Барвенковской громадах.

Ранее отопление начали давать в Богодуховской, Валковской, Близнюковской, Лозовской, Нововодолажской и Волчанской громадах.

«Уже отапливается 13 заведений здравоохранения (7,9%), подключены 80 жилых домов с централизованным теплоснабжением (1,1%)», — добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 октября в Харьковской области запустили 35 котельных – это 6,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона.".