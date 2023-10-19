Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА
По состоянию на 19 октября в Харьковской области запустили 35 котельных – это 6,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона.
По данным ХОВА, накануне заработали котельные в Высочанской, Чугуевской, Мерефянской, Слобожанской, Барвенковской громадах.
Ранее отопление начали давать в Богодуховской, Валковской, Близнюковской, Лозовской, Нововодолажской и Волчанской громадах.
«Уже отапливается 13 заведений здравоохранения (7,9%), подключены 80 жилых домов с централизованным теплоснабжением (1,1%)», — добавили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: батареи, дома, жилые, отопительный, сезон, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 октября в Харьковской области запустили 35 котельных – это 6,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона.".