Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА

По состоянию на 19 октября в Харьковской области запустили 35 котельных – это 6,5% от общего количества запланированных для работы этого отопительного сезона.

По данным ХОВА, накануне заработали котельные в Высочанской, Чугуевской, Мерефянской, Слобожанской, Барвенковской громадах.

Ранее отопление начали давать в Богодуховской, Валковской, Близнюковской, Лозовской, Нововодолажской и Волчанской громадах.

«Уже отапливается 13 заведений здравоохранения (7,9%), подключены 80 жилых домов с централизованным теплоснабжением (1,1%)», — добавили в ХОВА.