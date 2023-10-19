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«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла

Общество 09:00   19.10.2023
Оксана Горун
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что отопительный сезон в городе все еще не начался. Но к нему все готово.

«Мы готовы к отопительному сезону на 100%. Уже завершили все подготовительные работы, заполнили систему теплоснабжения теплоносителем. Но, к счастью, погода сегодня позволяет не включать отопление. Если среднесуточная температура будет меньше 8 градусов в течение трех дней, то мы сразу включим отопление. Я соответствующее распоряжение уже подписал – и мы все готовы включать отопление в домах харьковчан», — сказал Терехов.

На вопрос о включении отопления в школах и детсадах мэр отреагировал напоминанием о том, что они в Харькове работают только онлайн.

Ранее Терехов обратился к жителям Харькова и предупредил о том, что отопительный сезон в городе не начнется, как обычно, 15 октября. В мэрии приняли решение, пользуясь теплой погодой, сэкономить газ для «Теплосетей» и деньги харьковчан, не «отапливая улицу».

Читайте также: «Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что отопительный сезон в городе все еще не начался. Но к нему все готово".