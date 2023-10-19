“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що опалювальний сезон у місті все ще не розпочався. Але до нього все готове.
“Ми готові до опалювального сезону на 100%. Уже завершили всі підготовчі роботи, заповнили систему теплопостачання теплоносієм. Але, на щастя, погода сьогодні дозволяє не вмикати опалення. Якщо середньодобова температура буде менше, ніж 8 градусів, протягом трьох днів, то ми одразу включимо опалення. Я відповідне розпорядження вже підписав – і ми всі готові включати опалення в домівках харків’ян”, – сказав Терехов.
На питання про включення опалення у школах та дитсадках мер відреагував нагадуванням про те, що вони в Харкові працюють лише онлайн.
Раніше Терехов звернувся до мешканців Харкова та попередив про те, що опалювальний сезон у місті не розпочнеться, як завжди, 15 жовтня. У мерії ухвалили рішення, користуючись теплою погодою, заощадити газ для “Тепломереж” та гроші харків’ян, не “опалюючи вулицю”.
Читайте також: “Погода – на нашому боці”. У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: отопительный сезон, отопление, тепло, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що опалювальний сезон у місті все ще не розпочався. Але до нього все готове".