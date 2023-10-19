“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що опалювальний сезон у місті все ще не розпочався. Але до нього все готове.

“Ми готові до опалювального сезону на 100%. Уже завершили всі підготовчі роботи, заповнили систему теплопостачання теплоносієм. Але, на щастя, погода сьогодні дозволяє не вмикати опалення. Якщо середньодобова температура буде менше, ніж 8 градусів, протягом трьох днів, то ми одразу включимо опалення. Я відповідне розпорядження вже підписав – і ми всі готові включати опалення в домівках харків’ян”, – сказав Терехов.

На питання про включення опалення у школах та дитсадках мер відреагував нагадуванням про те, що вони в Харкові працюють лише онлайн.

Раніше Терехов звернувся до мешканців Харкова та попередив про те, що опалювальний сезон у місті не розпочнеться, як завжди, 15 жовтня. У мерії ухвалили рішення, користуючись теплою погодою, заощадити газ для “Тепломереж” та гроші харків’ян, не “опалюючи вулицю”.