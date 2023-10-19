Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла

Політика 09:00   19.10.2023
Оксана Горун
“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що опалювальний сезон у місті все ще не розпочався. Але до нього все готове.

“Ми готові до опалювального сезону на 100%. Уже завершили всі підготовчі роботи, заповнили систему теплопостачання теплоносієм. Але, на щастя, погода сьогодні дозволяє не вмикати опалення. Якщо середньодобова температура буде менше, ніж 8 градусів, протягом трьох днів, то ми одразу включимо опалення. Я відповідне розпорядження вже підписав – і ми всі готові включати опалення в домівках харків’ян”, – сказав Терехов.

На питання про включення опалення у школах та дитсадках мер відреагував нагадуванням про те, що вони в Харкові працюють лише онлайн.

Раніше Терехов звернувся до мешканців Харкова та попередив про те, що опалювальний сезон у місті не розпочнеться, як завжди, 15 жовтня. У мерії ухвалили рішення, користуючись теплою погодою, заощадити газ для “Тепломереж” та гроші харків’ян, не “опалюючи вулицю”.

Читайте також: “Погода – на нашому боці”. У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чи є військова загроза Харкову: інформація мера
Чи є військова загроза Харкову: інформація мера
19.10.2023, 09:18
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
18.10.2023, 17:54
“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла
“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла
19.10.2023, 09:00
На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов
На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов
19.10.2023, 08:45
У Харкові в середині жовтня висаджують квіти (фото)
У Харкові в середині жовтня висаджують квіти (фото)
19.10.2023, 08:31
Харків – єдиний обласний центр, де гальмують деколонізацію – депутатка
Харків – єдиний обласний центр, де гальмують деколонізацію – депутатка
19.10.2023, 08:10

Новини за темою:

20:02
Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова
12:05
Ця зима буде набагато важчою за минулу – Синєгубов
11:53
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
21:00
Дві оновлені котельні в Новобаварському районі Харкова майже готові (фото)
20:25
Захист енергооб’єктів і підготовку до зими обговорив Зеленський на Харківщині

Ви читали новину: «“Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що опалювальний сезон у місті все ще не розпочався. Але до нього все готове".