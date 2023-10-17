На Харківщині стартував опалювальний сезон: де нагрілися батареї – Синєгубов

Харківська область на 100% готова до нового опалювального сезону. Рішення про початок подачі тепла приймають органи місцевого самоврядування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, уже дають тепло в Богодухівській, Валківській та Близнюківській громадах.

«В першу чергу опалення подається в заклади охорони здоров’я. Уже опалюється 9 таких закладів. Опалення у будинках люди отримають за середньодобової температури нижче 8 градусів», – розповів Синєгубов.