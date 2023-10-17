На Харківщині стартував опалювальний сезон: де нагрілися батареї – Синєгубов
Харківська область на 100% готова до нового опалювального сезону. Рішення про початок подачі тепла приймають органи місцевого самоврядування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, уже дають тепло в Богодухівській, Валківській та Близнюківській громадах.
«В першу чергу опалення подається в заклади охорони здоров’я. Уже опалюється 9 таких закладів. Опалення у будинках люди отримають за середньодобової температури нижче 8 градусів», – розповів Синєгубов.
Читайте також: Опалювальний сезон на Харківщині: першими зібралися топити на півдні області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: батареи, отопительный, сінєгубов, сезон, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині стартував опалювальний сезон: де нагрілися батареї – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область на 100% готова до нового опалювального сезону. Рішення про початок подачі тепла приймають органи місцевого самоврядування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".