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На Харківщині стартував опалювальний сезон: де нагрілися батареї – Синєгубов

Суспільство 15:55   17.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині стартував опалювальний сезон: де нагрілися батареї – Синєгубов

Харківська область на 100% готова до нового опалювального сезону. Рішення про початок подачі тепла приймають органи місцевого самоврядування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, уже дають тепло в Богодухівській, Валківській та Близнюківській громадах.

«В першу чергу опалення подається в заклади охорони здоров’я. Уже опалюється 9 таких закладів. Опалення у будинках люди отримають за середньодобової температури нижче 8 градусів», – розповів Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область на 100% готова до нового опалювального сезону. Рішення про початок подачі тепла приймають органи місцевого самоврядування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".