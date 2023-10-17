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Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова

Суспільство 20:02   17.10.2023
Олена Нагорна
Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова

Харків на 100% готовий до опалювального сезону. Однак поки що погода дозволяє заощадити, і теплоносій почнуть подавати, коли за прогнозом середньодобова температура буде нижчою за +8 градусів, повідомив в етері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов.

Він нагадав, що під час підготовки до опалювального сезону у місті перекладали теплові мережі та відновлювали розбиті росіянами котельні. Системи теплопостачання зараз заповнені на 100%, і місто повністю забезпечене газом для сталого проходження холодів, наголосив Терехов.

Поки що прогноз погоди дає таку можливість – зекономити газ, зекономити кошти, зокрема й кошти харків’ян. Але відразу як ми будемо бачити прогноз погоди, який нам буде казати, що середньодобова температура нижча за 8 градусів, то будемо розпочинати опалювальний сезон“, – сказав Терехов.

Він також розповів, що у місті відкрито 75 “пунктів незламності”, в яких є генератори, запаси продуктів та палива.

Є мапа, на яку вони нанесені. Люди знають, де вони розташовані. І вони відкриті. Хто захоче, може приходити й бути в цих “пунктах незламності“, – додав мер.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків на 100% готовий до опалювального сезону. Однак поки що погода дозволяє заощадити, і теплоносій почнуть подавати, коли за прогнозом середньодобова температура буде нижчою за +8 градусів, повідомив в етері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов.".