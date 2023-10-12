У Харкові розгорнули «пункти незламності»: на скількох вистачить місця – мерія

У Харкові підготували 74 «пункти незламності» у приміщеннях шкіл та районних адміністрацій. За даними Харківської міськради, вони зможуть прийняти понад 300 тисяч містян.

«Пропускна можливість комунальних «пунктів незламності» складає: за умови перебування однієї особи протягом 1 години – 322,2 тис. осіб, за умови перебування однієї особи протягом 2 годин – 161,1 тис. осіб, за умови перебування однієї особи протягом 3 годин – 107, 4 тис. осіб», – зазначили в мерії.

Там також розповіли, що «пункти незламності» оснащені генераторами та опалювальними пристроями, а також мають запас питної та технічної води.

У мерії обіцяють, у випадку блекауту понад три години харків’яни зможуть там підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та отримати доступ до інтернету.

«Значна частина пунктів одночасно працює і як пункти видачі гарячого харчування. Зокрема, лише у Немишлянському та Індустріальному районах безкоштовні комплексні обіди щодня отримують понад 10 тисяч мешканців», – додали в міськраді.