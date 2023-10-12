У Харкові розгорнули «пункти незламності»: на скількох вистачить місця – мерія
У Харкові підготували 74 «пункти незламності» у приміщеннях шкіл та районних адміністрацій. За даними Харківської міськради, вони зможуть прийняти понад 300 тисяч містян.
«Пропускна можливість комунальних «пунктів незламності» складає: за умови перебування однієї особи протягом 1 години – 322,2 тис. осіб, за умови перебування однієї особи протягом 2 годин – 161,1 тис. осіб, за умови перебування однієї особи протягом 3 годин – 107, 4 тис. осіб», – зазначили в мерії.
Там також розповіли, що «пункти незламності» оснащені генераторами та опалювальними пристроями, а також мають запас питної та технічної води.
У мерії обіцяють, у випадку блекауту понад три години харків’яни зможуть там підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та отримати доступ до інтернету.
«Значна частина пунктів одночасно працює і як пункти видачі гарячого харчування. Зокрема, лише у Немишлянському та Індустріальному районах безкоштовні комплексні обіди щодня отримують понад 10 тисяч мешканців», – додали в міськраді.
Читайте також: У “пункти незламності” на Харківщині провели інтернет: як вони працюватимуть
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові розгорнули «пункти незламності»: на скількох вистачить місця – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підготували 74 «пункти незламності» у приміщеннях шкіл та районних адміністрацій. За даними Харківської міськради, вони зможуть прийняти понад 300 тисяч містян.".