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У Харкові розгорнули «пункти незламності»: на скількох вистачить місця – мерія

Суспільство 15:19   12.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові розгорнули «пункти незламності»: на скількох вистачить місця – мерія Фото: Харківська міськрада

У Харкові підготували 74 «пункти незламності» у приміщеннях шкіл та районних адміністрацій. За даними Харківської міськради, вони зможуть прийняти понад 300 тисяч містян.

«Пропускна можливість комунальних «пунктів незламності» складає: за умови перебування однієї особи протягом 1 години – 322,2 тис. осіб, за умови перебування однієї особи протягом 2 годин – 161,1 тис. осіб, за умови перебування однієї особи протягом 3 годин – 107, 4 тис. осіб», – зазначили в мерії.

Там також розповіли, що «пункти незламності» оснащені генераторами та опалювальними пристроями, а також мають запас питної та технічної води.

У мерії обіцяють, у випадку блекауту понад три години харків’яни зможуть там підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та отримати доступ до інтернету.

«Значна частина пунктів одночасно працює і як пункти видачі гарячого харчування. Зокрема, лише у Немишлянському та Індустріальному районах безкоштовні комплексні обіди щодня отримують понад 10 тисяч мешканців», – додали в міськраді.

Читайте також: У “пункти незламності” на Харківщині провели інтернет: як вони працюватимуть

Автор: Вікторія Яковенко
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12.10.2023, 15:19

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підготували 74 «пункти незламності» у приміщеннях шкіл та районних адміністрацій. За даними Харківської міськради, вони зможуть прийняти понад 300 тисяч містян.".