В Харькове подготовили «пункти незламності»: для скольких хватит места – мэрия
В Харькове развернули 74 «пункти незламності» в помещениях школ и районных администраций. По данным Харьковского горсовета, они смогут принять более 300 тысяч жителей.
«Пропускная возможность коммунальных «пунктів незламності» составляет: при условии пребывания одного человека в течение 1 часа – 322,2 тыс. человек, при условии пребывания одного человека в течение 2 часов – 161,1 тыс. человек, при условии пребывания одного человека в течение 3 часов – 107, 4 тыс. человек», — отметили в мэрии.
Там также рассказали, что «пункти незламності» оснащены генераторами и отопительными устройствами, а также имеют запас питьевой и технической воды.
В мэрии обещают, что в случае блэкаута более трех часов харьковчане смогут там подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и получить доступ к интернету.
«Значительная часть пунктов одновременно работает и в качестве пунктов выдачи горячего питания. В частности, только в Немышлянском и Индустриальном районах бесплатные комплексные обеды ежедневно получают более 10 тысяч жителей», – добавили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове развернули 74 «пункти незламності» в помещениях школ и районных администраций. По данным Харьковского горсовета, они смогут принять более 300 тысяч жителей.".