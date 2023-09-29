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В «пункти незламності» на Харьковщине провели интернет: как они будут работать

Общество 11:47   29.09.2023
Оксана Горун
В «пункти незламності» на Харьковщине провели интернет: как они будут работать

В случае блэкаута на Харьковщине уже сейчас могут заработать более 500 «пунктів незламності» — их протестировали. Главной задачей, которую решали, было обеспечение надежным интернетом.

«Мы подготовили 991 «пункт незламності» по Харьковской области, включая город Харьков. Протестовали уже 500 из них – это первые, которые мы можем открыть уже сейчас. Мы работали, чтобы провести к ним всем полностью оптоволоконный интернет. Это очень важно. У нас еще остается потребность по «старлинкам». Мы работаем с профильными министерствами и международными партнерами по решению этого вопроса», — сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он выразил уверенность, что пункты на Харьковщине пригодятся — как это было прошедшей зимой, когда Харьков на двое суток остался без электричества. При этом, если ранее пункты открывали только через 24 часа после отключения электричества, то в этом году «условия смягчат».

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«Наша позиция – что пункты незламності должны работать круглосуточно, так сказать, такие дежурные пункты – несмотря на то, есть энергия или нет. Потому что электроэнергии, например, вследствие очередных вражеских атак у нас не было по некоторым населенным пунктам. И люди все-таки должны иметь возможность обратиться в них. Возможно, у кого-то возникнет экстренная потребность – например, позвонить по телефону в экстренные службы, в Национальную полицию, в «скорую». Конечно, они будут работать круглосуточно – несмотря на то, будет ли электроэнергия или нет», — заявил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае блэкаута на Харьковщине уже сейчас могут заработать более 500 «пунктів незламності» — их протестировали. Главной задачей, которую решали, было обеспечение надежным интернетом".