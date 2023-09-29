У “пункти незламності” на Харківщині провели інтернет: як вони працюватимуть

У разі блекауту на Харківщині вже зараз можуть запрацювати понад 500 “пунктів незламності” – їх протестували. Головним завданням, яке вирішували, було забезпечення надійним інтернетом.

“Ми наразі підготували 991 пункт незламності по Харківській області, включаючи місто Харків. Протестували вже 500 із них – це ті перші, які ми можемо відкрити вже зараз. Ми працювали, щоб провести до них усіх повністю оптоволоконний інтернет. Це дуже важливо. У нас ще залишається потреба по “старлінках”. Ми працюємо з профільними міністерствами та міжнародними партнерами щодо розв’язання цього питання“, – повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він висловив упевненість, що пункти на Харківщині стануть у пригоді – як це було минулої зими, коли Харків на дві доби залишився без електрики. При цьому, якщо раніше пункти відкривали лише за 24 години після відключення електрики, то цього року “умови пом’якшать”.

“Наша позиція – що пункти незламності мають працювати цілодобово, так би мовити, такі чергові пункти – попри те, чи є енергія, чи ні. Тому що електроенергії, наприклад, у наслідок чергових ворожих атак у нас не було по деяких населених пунктах. І люди все-таки мають мати можливість звернутися до них. Можливо, в когось виникне екстрена потреба – наприклад, зателефонувати до екстрених служб, до Національної поліції, до “швидкої”. Звичайно, що вони працюватимуть цілодобово – не зважаючи на те, чи буде електроенергія, чи ні“, – заявив начальник ХОВА.