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У “пункти незламності” на Харківщині провели інтернет: як вони працюватимуть

Суспільство 11:47   29.09.2023
Оксана Горун
У “пункти незламності” на Харківщині провели інтернет: як вони працюватимуть

У разі блекауту на Харківщині вже зараз можуть запрацювати понад 500 “пунктів незламності” – їх протестували. Головним завданням, яке вирішували, було забезпечення надійним інтернетом.

Ми наразі підготували 991 пункт незламності по Харківській області, включаючи місто Харків. Протестували вже 500 із них – це ті перші, які ми можемо відкрити вже зараз. Ми працювали, щоб провести до них усіх повністю оптоволоконний інтернет. Це дуже важливо. У нас ще залишається потреба по “старлінках”. Ми працюємо з профільними міністерствами та міжнародними партнерами щодо розв’язання цього питання“, – повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він висловив упевненість, що пункти на Харківщині стануть у пригоді – як це було минулої зими, коли Харків на дві доби залишився без електрики. При цьому, якщо раніше пункти відкривали лише за 24 години після відключення електрики, то цього року “умови пом’якшать”.

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Наша позиція – що пункти незламності мають працювати цілодобово, так би мовити, такі чергові пункти – попри те, чи є енергія, чи ні. Тому що електроенергії, наприклад, у наслідок чергових ворожих атак у нас не було по деяких населених пунктах. І люди все-таки мають мати можливість звернутися до них. Можливо, в когось виникне екстрена потреба – наприклад, зателефонувати до екстрених служб, до Національної поліції, до “швидкої”. Звичайно, що вони працюватимуть цілодобово – не зважаючи на те, чи буде електроенергія, чи ні“, – заявив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі блекауту на Харківщині вже зараз можуть запрацювати понад 500 “пунктів незламності” – їх протестували. Головним завданням, яке вирішували, було забезпечення надійним інтернетом".