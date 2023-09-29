Максимально зосередимо зусилля на Харкові – Синєгубов про підготовку до зими
Харківська область зараз готова до зими вже на 95%. Це — плановий показник. Але, крім своїх планів, у прикордонному регіоні змушені зважати і на плани ворога. Як готуються до сезону блекаутів, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У нас два напрямки. Перший – ми маємо відновитися максимум від тих втрат, яких ми зазнали минулої зими, іде планова робота до опалювального сезону, й наша область, включаючи місто Харків, готова вже на 95%. Це абсолютно плановий, так би мовити, показник. Ну, і, звичайно, захист – максимальний захист критичної інфраструктури дозволить нам максимально протидіяти тій навалі, яка, звичайно буде нас чекати взимку“, – зазначив Синєгубов.
За його словами, у всіх містах і великих населених пунктах Харківської області теплопостачання відновили – у тому числі в найбільш розбитому російськими “освободителями” Ізюмі. При цьому начальник ХОВА попередив частину жителів області про необхідність евакуюватися.
“Потрібно евакуюватися з прифронтових територій, з прикордонних територій. Оскільки там відновлювати електроенергію або теплопостачання буде досить важко під обстрілами та, звичайно, втримати. Оскільки ми будемо максимально зосереджувати зусилля на нашому обласному центрі й тих територіях, де буде максимально важко“, – пояснив Синєгубов.
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Він зазначив, що в області також зайняті питанням забезпечення пічного опалення. І тут потрібна допомога. У регіоні необхідно забезпечити дровами близько 40 тисяч домогосподарств – тих, де власники будинків із категорії соціально не захищених громадян.
“Ми працюємо з міжнародними партнерами. Вони забезпечують потребу 5000 домогосподарств. Ще 35 тисяч – звичайно, що це велика цифра, а за кожною цифрою стоїть конкретна сім’я з проблемами“, – сказав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область зараз готова до зими вже на 95%. Це — плановий показник. Але, крім своїх планів, у прикордонному регіоні змушені зважати і на плани ворога. Як готуються до сезону блекаутів, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов".