Без світла досі 60 населених пунктів на Харківщині

В основному, світла немає у прифронтових та прикордонних селах, а також там, де через болотисту місцевість утруднено розмінування.

“Уже розміновано близько 3000 квадратних кілометрів території. Але це більшість – критична інфраструктура. Це лінії електропередач, і вони ще розміновані не повністю. У нас відновлено електропостачання на рівні 95% на деокупованих територіях, однак ще 60 населених пунктів залишаються без електроенергії. Це фактично самісіньке прикордоння. Ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту. Це там, де досить важко розміновувати, бо є болотиста місцевість тощо“, – повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що у прифронтових населених пунктах, якщо ворог завдає удару по критичній інфраструктурі, відновити її досить важко.

“Іноді ми відновлюємо за декілька годин, а інколи на це уходять тижні. І коли ми розуміємо, що в населеному пункті, де до повномасштабного вторгнення перебувала тисяча людей, а зараз залишається 15 сімей… Умовно кажучи, так, звичайно, ми маємо там відновлювати електроенергію, але теж це доволі ризиковано для наших комунальних служб”, — пояснив Синєгубов.

Він зазначив, що у прифронтових населених пунктах “зима буде дуже важкою”. Саме тому місцевим жителям рекомендують евакуюватися.