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На Харківщині із прифронтової Синьківки вивезли останніх цивільних – ХОВА

Суспільство 10:01   29.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині із прифронтової Синьківки вивезли останніх цивільних – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про евакуацію п’яти останніх мешканців Синьківки в Куп’янському районі.

“Сьогодні вночі фактично завдяки нашим ЗСУ ми вивезли п’ять останніх цивільних людей із населеного пункту Синьківка. Для нас це було дуже важливо, тому що вона вже знаходиться на самісінькому фронті, для нас дуже важливо було їх вивезти, тому що шанси отримати поранення дуже високі саме з цього напрямку”, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він зазначив, що загалом у Куп’янському районі евакуацію оголошено з 60 населених пунктів. Самостійно звідти виїхало близько 2000 осіб. 125 із них – діти.

“Ми вивезли 1091 особу, з них 26 – це діти, – повідомив начальник ХОВА. – Фіксуємо, на жаль, факти повернення людей, у тому числі з дітьми, проводимо роз’яснювальну роботу щодо цього, що цього робити не можна, оскільки ворог не відмовився від своїх спроб та посилює обстріли цивільної інфраструктури“.

Синєгубов зазначив, що хоча на фронті в Куп’янському районі стало дещо тихіше, обстріли цивільної інфраструктури не тільки не зменшилися, а навпаки – посилилися.

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“Дійсно більше керованих авіабомб, більше артилерійських обстрілів – саме по наших цивільних, по житлових будинках. І щодня ми фіксуємо, на жаль, або поранення, або втрати між нашого мирного, цивільного населення“, – зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про евакуацію п’яти останніх мешканців Синьківки в Куп’янському районі".