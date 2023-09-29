На Харьковщине из прифронтовой Синьковки вывезли последних гражданских — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об эвакуации пяти последних жителей Синьковки в Купянском районе.

«Сегодня ночью, фактически, благодаря нашим ВСУ мы вывезли пять последних гражданских людей из населенного пункта Синьковка. Для нас это было очень важно, потому что она уже находится на самом фронте. Для нас очень важно было их вывезти, потому что шансы получить ранения очень высоки именно по этому направлению», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в целом в Купянском районе эвакуация объявлена из 60 населенных пунктов. Самостоятельно оттуда выехали около 2000 человек. 125 из них – дети.

«Мы вывезли 1091 человек, из них 26 – это дети, — сообщил начальник ХОВА. — Фиксируем, к сожалению, факты возвращения людей, в том числе с детьми, проводим разъяснительную работу по этому поводу, что этого делать нельзя, поскольку враг не отказался от своих попыток и усиливает обстрелы гражданской инфраструктуры».

Синегубов отметил, что хотя на фронте в Купянском районе стало несколько тише, обстрелы гражданской инфраструктуры не только не сократились, а наоборот — усилились.

«Действительно больше управляемых авиабомб, больше артиллерийских обстрелов – именно по нашим гражданским, по жилым домам. И каждый день мы фиксируем, к сожалению, либо ранения, либо потери среди нашего мирного, гражданского населения», — отметил начальник ХОВА.