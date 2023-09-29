Без света до сих пор 60 населенных пунктов на Харьковщине

В основном, света нет в прифронтовых и приграничных селах, а также там, где из-за болотистой местности затруднено разминирование.

«Уже разминировано около 3000 квадратных километров территории. Большая часть – это критическая инфраструктура. Это линии электропередачи, и они еще разминированы не полностью. У нас возобновлено электроснабжение на уровне 95% на деоккупированных территориях, однако еще 60 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Это фактически самое приграничье. Те населенные пункты, которые находятся на линии фронта. Там, где довольно трудно разминировать, потому что есть болотистая местность и так далее», — сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в прифронтовых населенных пунктах, если враг наносит удар по критической инфраструктуре, восстановить ее достаточно трудно.

«Иногда мы восстанавливаем через несколько часов, а иногда на это уходят недели. И когда мы понимаем, что в населенном пункте, где до полномасштабного вторжения находились тысячи человек, а сейчас остается 15 семей… Условно говоря, да, конечно, мы должны там восстанавливать электроэнергию, но тоже это довольно рискованно для наших коммунальных служб», — пояснил Синегубов.

Он отметил, что в прифронтовых населенных пунктах «зима будет очень тяжелой». Именно поэтому местным жителям настоятельно рекомендуют эвакуироваться.