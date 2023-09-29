Максимально сосредоточим усилия на Харькове — Синегубов о подготовке к зиме
Харьковская область на сейчас готова к зиме уже на 95%. Это плановый показатель. Но, помимо своих планов, в приграничном регионе вынуждены считаться и с планами врага. Как готовятся к «сезону блэкаутов», рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«У нас два направления. Первое – мы должны восстановиться максимально от потерь, которые мы понесли прошлой зимой. Идет плановая работа к отопительному сезону, и наша область, включая город Харьков, готова уже на 95%. Это абсолютно плановый, так сказать, показатель. Ну, и, конечно, защита – максимальная защита критической инфраструктуры позволит нам максимально противодействовать тому нашествию, которое, конечно, будет нас ждать зимой», — отметил Синегубов.
По его словам, во всех городах и крупных населенных пунктах Харьковской области теплоснабжение возобновили — в том числе, в наиболее разбитом российскими «освободителями» Изюме. При этом начальник ХОВА предупредил часть жителей области о необходимости эвакуироваться.
«Следует эвакуироваться с прифронтовых территорий, с приграничных территорий. Поскольку там восстанавливать электроэнергию или теплоснабжение будет достаточно тяжело под обстрелами и, конечно, удержать. Поскольку мы будем максимально сосредоточивать усилия на нашем областном центре и на тех территориях, где будет максимально тяжело», — пояснил Синегубов.
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Он отметил, что в области также заняты вопросом обеспечения печного отопления. И тут нужна помощь. В регионе необходимо обеспечить дровами около 40 тысяч домохозяйств — тех, где владельцы домов из категории социально не защищенных граждан.
«Мы работаем с Офисом Президента, с правительством, чтобы были выделены средства на этот ресурс, в том числе. Мы работаем с международными партнерами. Они обеспечивают необходимость 5000 домохозяйств. Еще 35 тысяч – конечно, это большая цифра, а за каждой цифрой стоит конкретная семья с проблемами», — сказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область на сейчас готова к зиме уже на 95%. Это плановый показатель. Но, помимо своих планов, в приграничном регионе вынуждены считаться и с планами врага. Как готовятся к «сезону блэкаутов», рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов".